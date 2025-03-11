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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب الهزار.. إصابة طالبين بجروح وكدمات في مشاجرة بسوهاج

إسعاف- صورة أرشيفية
إسعاف- صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مشاجرة بين طالبين أسفرت عن إصابة أحدهما بجرح غائر في الوجه، والآخر بكدمة في العين؛ وذلك بسبب مزاح تطور إلى مشادة كلامية انتهت بالاشتباك بالأيدي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع مشاجرة بين طالبين بدائرة المركز، أسفرت عن إصابتهما بجروح وكدمات.

طرفا المشاجرة:" الطرف الأول عبد الرحمن أ. ك. م، 16 عامًا، طالب"، مصاب بجرح غائر بالوجه من الناحية اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج، الطرف الثاني:" عمرو خ. ع. ح، 16 عامًا، طالب"، مصاب بكدمة في العين اليسرى.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين الطالبين بسبب مزاح بينهما تطور إلى مشادة كلامية، انتهت بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب والسب.

وخلال المشاجرة، قام الطرف الثاني بإصابة الطرف الأول بقطعة زجاج من زجاجات المياه الغازية، ما تسبب له في جرح غائر بالوجه.

التحقيقات وشهادات الشهود

أفاد والد المصاب الأول، المدعو (م. ك. م، 49 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية)، أن المشاجرة بدأت بمزاح عادي بين الطالبين، لكنه تصاعد حتى وقع الاعتداء بينهما.

وأكد أن الطرف الثاني هو من تسبب في إصابة نجله باستخدام الزجاج، في المقابل، أكد الطالب الثاني أن الطرف الأول هو من بدأ بالاعتداء، ما دفعه للدفاع عن نفسه.

الإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث سيتم استجواب الطرفين والاستماع إلى الشهود لتحديد المسؤولية القانونية لكل منهما.

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