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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أحداث سوهاج خلال 24 ساعة.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في وقائع متفرقة

إسعاف- صورة أرشيفية
إسعاف- صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة أحداث متفرقة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، في وقائع شملت إطلاق نار بالخطأ، وحوادث طرق، ومشاجرات دامية.

مصرع مزارع بطلق ناري عن طريق الخطأ في البلينا

لقي مزارع يبلغ من العمر 70 عامًا مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس داخل منزله بمركز البلينا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوصول المدعو محمد ح. م. أ، 70 عامًا، مزارع، إلى مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس.

وبالفحص وسؤال زوجته المدعوة بخيتة ع. أ. ع، 50 عامًا، أفادت بأن نجلها أحمد، 23 عامًا، عامل، كان يعبث بسلاح ناري داخل المنزل، فانطلقت منه رصاصة بالخطأ أصابت والده، مما أدى إلى وفاته في الحال، ونفت الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأخميم

شهد الطريق الزراعي الشرقي بمركز أخميم حادث انقلاب سيارة نصف نقل؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع، كانت قادمة من القليوبية في طريقها إلى قنا، بقيادة المدعو ر. ع. ت. م، 41 عامًا، سائق، مقيم بالقليوبية.

وبسبب اختلال عجلة القيادة بيده، انحرفت السيارة وانقلبت على جانب الطريق، مما أدى إلى مصرع مرافقه سليمان ص. ع. م، 41 عامًا، وإصابة السائق بكدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وبسؤال السائق أفاد بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية.

مصرع طفلة بطلق ناري في مشاجرة بدار السلام

أسفرت مشاجرة بين شخصين بمركز دار السلام عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بطلق ناري في البطن، مما أدى إلى وفاتها فور وصولها إلى المستشفى.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من:" مصطفى ع. ع. ع، 31 عامًا، عامل، وابنته جنا، 5 سنوات"، والتي أصيبت بطلق ناري بالبطن وتوفيت عقب نقلها إلى المستشفى.

و"عبد الرحيم ط. أ. م، 20 عامًا، عامل زراعي"، تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح المستخدم، وتبادل الطرفان الاتهامات، حيث أكد الأول أن الثاني أطلق النار خلال مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، مما أدى إلى إصابة الطفلة ووفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمنشاة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز المنشاة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة كل من:

" حاتم ح. ع. م، 49 عامًا، سائق، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن، وحامد ح. ح، 15 عامًا، طالب، مصابًا بقطع في وتر اليد اليمنى، ونصر الدين أ. م. أ، 32 عامًا، عامل، مصابًا بكدمة في اليد اليمنى".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحد المتهمين على سلاح أبيض (مطواة)، وتبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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