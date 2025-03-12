أبواب الخير لعمرو الليثي يتحمل تكاليف تركيب عين صناعية لشاب

يواصل برنامج "ابواب الخير " للعام الثامن علي التوالي ، من تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي عبر اثير اذاعة راديو مصر ، دوره التنموي ويذاع خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ، ويمنح العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وجاءت الحلقة اليوم الاربعاء من البرنامج واستقبل الليثي اتصالا هاتفيا من الاستاذ احمد عبد الله ويحتاج الي اجراء عملية تركيب عين صناعية لابنه محمد احمد بتكلفة ٢٥ الف جنية )

وقال انه متزوج وهو عامل دوكو سيارات ، واصيب ابنه في عينه بألم وذهبوا الي العديد من الاطباء واكدوا ان لديه ورم فى العين ولازم يتم تفريغ العين بشكل سريع

وتابع ان ابنه يعاني من التنمر ونفسه يبقى شكل عينه طبيعي زى باقى الاطفال ، ويتمني مساعدته في تحمل تكاليف تركيب عين صناعية لابنه بتكلفة ٢٥ الف جنية ، لان ظروفه المادية صعبة جدا

وزف الليثي بشري الي والد محمد بان البرنامج سيتكفل بتحمل مصاريف العملية

وعلي جانب آخر يقدم برنامج ابواب الخير خلال شهر رمضان ٥٠ رحلة عمرة ، ومساعدات مالية بقيمة ٢مليون جنيه ، كما يقدم ٥٠٠ مشروع صغير و٥٢ طرف صناعي وكراسي كهربائية

كما يساهم البرنامج في الأفراج عن ١٥٠ غارمة ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج .

يذاع برنامج أبواب الخير يومياً خلال شهر رمضان من الاحد الي الاربعاء في الثالثة عصرا والاعادة بعد الإفطار من ٧ إلى ٨ مساء .. عبر اثير إذاعة راديو مصر.