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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة نفسية سيئة.. طالبة ثانوي تنهي حياتها بقرص الموت في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية، حيث توفيت طالبة في الصف الثاني الثانوي عقب إصابتها بحالة تسمم نتيجة تناولها قرصًا لحفظ الغلال داخل منزلها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها بالمستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول المدعوة الزهراء أ. م. أ، 16 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، وتقيم بدائرة القسم، مصابة بحالة تسمم حادة.

وعلى الفور تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، إلا أنها توفيت عقب وصولها متأثرة بإصابتها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال والدها، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي يعمل مدرسًا، أفاد بأنه أثناء تواجد ابنته بالمنزل، تناولت قرصًا لحفظ الغلال؛ مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، حيث جرى نقلها على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها.

وأوضح الأب أن ابنته كانت تعاني من حالة نفسية سيئة مؤخرًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها، كما نفى وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وأفادت مصادر طبية أن المادة السامة الموجودة في أقراص حفظ الغلال تؤدي إلى توقف وظائف الجسم الحيوية خلال وقت قصير من تناولها.

خاصة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع لإنقاذ المريض، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تكررت مؤخرًا بين الشباب بسبب سهولة الحصول على هذه الأقراص وخطورتها الشديدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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