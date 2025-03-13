عقب الإنسحاب أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي يوم 20 مارس المقبل في إطار منافسات كأس عاصمة مصر عقب انسحاب المارد الأحمر من خوض مباراة القمة أمام الزمالك أول أمس في بطولة الدوري.

موعد مباراة الاهلي وانبي

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وحضر الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما لم تصل حافلة الأهلي ليطلق حكم المباراة صافرته بعد انتهاء المدة القانونية، وتنتظر رابطة الأندية تقرير الحكم لإصدار قرارها.

تاريخ إنسحابات الأهلي من القمة:

وسجل النادي الأهلي ثلاث وقائع رسمية للانسحاب من بطولة الدوري أمام الزمالك حيث سبق وانسحب الأهلي أمام الزمالك للمرة الأولى عام 1941 وكانت في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وجاءت الواقعة الثانية في موسم 1966 في بطولة الدوري وخرج الأهلي من المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم احتساب هدف له أمام الأبيض.

والواقعة الثالثة كانت في موسم 1972 وكانت بسبب اعتراض الأهلي على قرارات طاقم التحكيم بعد طرد ثنائي الفريق عادل هيكل ومحمد الصقر .