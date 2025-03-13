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جامعة سوهاج تهدي كراسي متحركة كهربائية للطلاب ذوي الهمم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تهدي كراسي متحركة كهربائية للطلاب ذوي الهمم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تسليم كراسي متحركة كهربائية لطلاب من الفرقة الأولى بكليتي الآداب والحقوق، لمساعدتهما على التنقل بحرية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك تأكيدًا على التزامها بتوفير بيئة تعليمية دامجة وعادلة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن.

وأهدى "النعماني"، الكراسي للطلاب خلال استقباله لهم بمكتبه في الحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عاطف، مدير عام رعاية الشباب المركزية، ومحمد حمودة، مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين، أن دعم ورعاية الطلاب من ذوي الإعاقة هو أولوية قصوى لإدارة الجامعة، وهو ما انعكس في تطوير الخدمات المقدمة لهم، من خلال توفير وسائل مساعدة حديثة، وتطبيق سياسات تسهّل اندماجهم الكامل في العملية التعليمية.

جامعة سوهاج تلبي النداء

وأشار الدكتور أحمد عاطف إلى أن توفير الكراسي جاء استجابةً لاحتياجات الطلاب، ومنهم طالبين بهما إعاقة حركية تعيق قدرتهما على الحضور إلى الجامعة والتحرك بشكل طبيعي.

وأكد حرص إدارة رعاية الشباب على تقديم الدعم المستمر لهم من خلال مجموعة من الأنشطة التي تضمن دمجهم في الحياة الجامعية.

وأضاف محمد حمودة أن تكلفة الكرسي الواحد بلغت ٣١,٩٠٠ جنيه، من صندوق التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الكرسي يعمل ببطارية تكفي للسير ١٥ كم بالشحنة الواحدة، بالإضافة إلى كونه مزودًا ببطارية احتياطية لضمان استمرار التشغيل.

وفي ختام اللقاء، عبّر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لهذا الدعم، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساعدهما على مواصلة مسيرتهما التعليمية بسهولة وثقة، كما وجهوا الشكر لإدارة الجامعة على جهودها المستمرة في توفير التسهيلات اللازمة للطلاب من ذوي الهمم.

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