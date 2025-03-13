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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: ارتفاع موارد المحافظة من 26.5 إلى 54 مليون جنيه شهريا

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات.

ولفت إلى ضرورة الانعقاد الدوري للمجلس كل شهر لطرح الخطوات التنفيذية والاستماع إلى الرؤى والخطط المستقبلية.

واستعرض المستشار العلمي للمحافظة جدول أعمال المجلس، والذي تضمن “عرض قرار التشكيل الجديد للمجلس، وعرض الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المناطق الصناعية بغرب جرجا وغرب طهطا، و الأحايوة شرق، والكوثر”.

وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة.

كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الأثاث بطهطا، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع في منتصف الشهر الماضي.

ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2026 القادم، وهو أحد المشروعات الهامة التي سيكون لها أثر كبير على تطوير صناعة الأثاث في طهطا، ويضم مبنى خدمي "تصنيعي ـ تعليمي" على مساحة 700 متر، ويشمل جميع مراحل تصنيع الأثاث، بداية من مرحلة التقطيع والتجميع إلى مرحلة التشطيب والتنجيد.

الفرص الاستثمارية تزيد إيرادات سوهاج

تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة موقف الفرص الاستثمارية بالمحافظة، حيث تم طرح 4 مشروعات، وتجهيز 8 مشروعات أخرى للطرح.

وأكد المحافظ على أهمية تلك الفرص في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة، لافتا إلى ارتفاع إيرادات المحافظة من 26.5 مليون جنيه، إلى 54 مليون جنيه.

وذلك خلال 7 أشهر الماضية، ومن المستهدف الوصول إلى مليار جنيه إيرادات عقب الانتهاء من طرح جميع الفرص الاستثمارية.

تناول الاجتماع عرض موقف تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، وفقًا لتوجيهات الدولة بضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية على أن تتولى إدارة المرافق الخاصة بالمنطقة.

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