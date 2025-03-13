قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الشرع يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى في دمشق
فيفا يختار جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين
حسام حبيب يكشف مفاجآت حول ما جرى بينه وشيرين عبد الوهاب
رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار اليوم بالبنوك
نائب رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بتقديم الرعاية لضحايا قطار القنطرة شرق
إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
مسلسل الكابتن.. أحمد عبد الوهاب وأكرم حسني يساعدان ابنة سوسن بدر في زواجها
وتقابل حبيب الحلقة 13.. أنوشكا تتهم ياسمين عبدالعزيز بالتنصت على أولادها
ضربه بماسورة حديدية.. القصة الكاملة لاعتداء شاب على شقيقه داخل مسجد بالمعصرة
علي جمعة: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقي من الجلطات
ترامب: ويتكوف يخوض مناقشات جادة في روسيا
إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 13.. ما لون بنطلون محمد سامي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

للمرة الثالثة على التوالي ..شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في MIPIM 2025 بفرنسا

خالد عباس
خالد عباس
ولاء عبد الكريم

تشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بجناح في فعاليات معرض MIPIM 2025 والذي يعد المعرض العقاري الاكبر على مستوى العالم والمقام بمدينة كان بفرنسا، خلال الفترة من 11 - 14 مارس الجاري، وتعتبر هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للشركة ، بعد أن حققت مشاركتين ناجحتين خلال العامين السابقين.


وقد شهد جناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في معرض MIPIM 2025، العديد من الفعاليات والزيارات للشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم .

شهد أيضاً لقاءً هامًا جمع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، حيث استعرض خالد عباس أهم وأبرز التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية من بنية تحتية ومشروعات ضخمة، كما ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتسهيلات الممكن تقديمها للمستثمرين العمانيين بالإضافة إلى فرص تصدير العقار المصري إلى الدول العربية الشقيقة، حيث يعتبر السوق العقاري في مصر هو السوق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق صرح خالد عباس "يعد المعرض هو أحد أكبر وأهم المعارض العقارية على مستوى العالم ويحظى بحضور دولي كبير ويشارك فيه كبار المستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم، والشركة حريصة على مشاركة تجربتها الناجحة في بناء مدينة ذكية، خضراء، مستدامة مع الجميع. 

جدير بالذكر ان معرض MIPIM هو معرض عقاري دولي يقام سنوياً بمدينة كان الفرنسية ويعد من أهم المعارض في العالم بمجال التنمية والتطوير العمراني يشارك في نسخة هذا العام  أكثر من 6500 مستثمر و 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.

اخبار مصر مال واعمال المهندس خالد عباس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية معرض MIPIM 2025 السوق العقاري في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

المترو

تعاني من اضطراب.. القصة الكاملة لـ فتاة المترو بعد التجرد من ملابسها بمحطة جامعة القاهرة

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

مشاجرة مدينة الفردوس

السيارة اتهشمت| القصة الكاملة لمشاجرة مدينة الفردوس وتطورات الحادث في الجيزة

حادث قطار الإسماعيلية

مزلقان غير شرعي.. ننشر أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

المجني عليه

سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة مدينة الفردوس يروي تفاصيل الحادث

الحرارة تتخطى 35 درجة.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

استعدوا للقادم.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

حريق - أرشيفية

بدون إصابات.. إخماد حريق داخل شقة سكنية في عين شمس

انتشال جثث الضحايا

انتشال جثث 3 عمال سقطوا في بئر مياه بمزرعة في بني مزار بالمنيا

ارشيفية

في رمضان.. فتاة ليل تستولي على سيارة سائق بشركة توصيل

بالصور

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. مصطفى شعبان يتورط في قضية قتل

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

اخواتي الحلقة 14.. جيهان الشماشرجي تخدع شقيقاتها.. وطلاق كندة علوش من حاتم صلاح

حاتم صلاح
حاتم صلاح
حاتم صلاح

بإطلالة رمضانية.. درة تتألق في عباءة مخملية أنيقة باللون الأخضر.. شاهد

النجمة درة
النجمة درة
النجمة درة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرق استخراج الكارت الموحد بديل الفيزا وبطاقة التموين

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إحساس بالحر .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

يعد ارتفاعه عالميا .. اعرف سعر الذهب اليوم وموقف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد