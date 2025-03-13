للمرة الثالثة على التوالي ..شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في MIPIM 2025 بفرنسا

تشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بجناح في فعاليات معرض MIPIM 2025 والذي يعد المعرض العقاري الاكبر على مستوى العالم والمقام بمدينة كان بفرنسا، خلال الفترة من 11 - 14 مارس الجاري، وتعتبر هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للشركة ، بعد أن حققت مشاركتين ناجحتين خلال العامين السابقين.



وقد شهد جناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في معرض MIPIM 2025، العديد من الفعاليات والزيارات للشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم .

شهد أيضاً لقاءً هامًا جمع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، حيث استعرض خالد عباس أهم وأبرز التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية من بنية تحتية ومشروعات ضخمة، كما ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتسهيلات الممكن تقديمها للمستثمرين العمانيين بالإضافة إلى فرص تصدير العقار المصري إلى الدول العربية الشقيقة، حيث يعتبر السوق العقاري في مصر هو السوق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وفي هذا السياق صرح خالد عباس "يعد المعرض هو أحد أكبر وأهم المعارض العقارية على مستوى العالم ويحظى بحضور دولي كبير ويشارك فيه كبار المستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم، والشركة حريصة على مشاركة تجربتها الناجحة في بناء مدينة ذكية، خضراء، مستدامة مع الجميع.



جدير بالذكر ان معرض MIPIM هو معرض عقاري دولي يقام سنوياً بمدينة كان الفرنسية ويعد من أهم المعارض في العالم بمجال التنمية والتطوير العمراني يشارك في نسخة هذا العام أكثر من 6500 مستثمر و 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.