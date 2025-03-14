صبري عبد الحفيظ: الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن الوعي سر تماسك الوطن

قال صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تحدث عن جودة البرامج التي توجد في الأكاديمية العسكرية.

وأكد صبري عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن برامج الأكاديمية العسكرية تم إعدادها من خلال مجموعة من المتخصصين والخبراء في هذا الشأن.

وأضاف في حديثه، أن جودة البرامج بالأكاديمية العسكرية تٌزيد من الشعور بالطمأنينة على الوطن والأجيال المصرية الصاعدة اللذين يلتحقون بالقوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن الشعب المصري على الوطن، وأكد أنمصر دولة مستقرة متماسكة.



وتابع: معركة الوعي من أهم الصفات التي يتمتع بها الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالوعي المصري الذي هو أساس استقرار الوطن بالرغم من قسوة الأحداث التي تمر بها المنطقة.