نائب رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بتقديم الرعاية لضحايا قطار القنطرة شرق

قام الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة كل من مستشفى القنطرة شرق والمجمع الطبي بالاسماعيلية للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين

في حادث اصطدام قطار ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور والذي أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص وكذلك للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم

واكد الوزير ان هناك تعليمات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين.

وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين كما عبر الوزير عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الوفيات جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .