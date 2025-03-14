جهاز صاعق.. طالب يصيب زميله بـ ارتجاج في المخ بحلوان

أصيب طالب بارتجاج في المخ بمنطقة حلوان في القاهرة، بعد اعتداء زميله عليه مستخدما جهاز صاعق كهربائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام أفادت باستقبال شاب مصاب بارتجاج في المخ بإدعاء إصابة على يد زميله باستخدام صاعق كهربائي.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة قيام طالب بالاعتداء على صديقه أمام مدرسة في حلوان وإصابته بـ صاعق كهربائي مما نتج عنه إصابته بارتجاج في المخ وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.