شاهيناز تروي كواليس ظهورها مع ميرفت أمين وأحمد خليل.. فيديو

شاركت المطربة شاهيناز في ثلاثة أعمال، من بينها تجربتين مسرحيتين، كما ظهرت كضيف شرف مع الفنانة ميرفت أمين والفنان الراحل أحمد خليل.

وأشارت إلى أن من عمل في المسرح يكون قادرًا على خوض تجارب درامية وسينمائية بكل قوة، إذ يمنحه المسرح الخبرة الكافية في التمثيل.



وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لا تمانع خوض تجارب تمثيلية جديدة، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما، بشرط أن تكون الأعمال المعروضة عليها ذات قيمة فنية مضافة.



وأشارت إلى أنها تلقت عرضًا دراميًا قويًا منذ ثلاثة أشهر، لكنها شعرت بأنه لن يكون له تأثير كبير على مشوارها الفني، وهو ما دفعها لرفضه.

مشوار شاهيناز الفني



وشددت شاهيناز على رفضها لتصنيف الفنان في إطار لون فني معين، مؤكدة أن المطرب الحقيقي قادر على أداء مختلف الأنماط الغنائية، والممثل المحترف يجب أن يكون قادرًا على تجسيد جميع الأدوار.

وأضافت أنها تؤمن بموهبتها وقدرتها على التحضير الجيد لأي دور، لكن ما تبحث عنه هو أدوار تترك بصمة واضحة لدى الجمهور، حتى لو لم تكن البطولة المطلقة.

