شاهيناز تثير الجدل برأيها في ارتداء عمرو دياب وأحمد سعد للحلق | فيديو

أكدت الفنانة شاهيناز أن ارتداء بعض الفنانين الرجال للحلق يعد حرية شخصية، لكنها على المستوى الشخصي لا تؤيد هذه الفكرة ولا تتحمس لها. وأوضحت أن لكل فرد قناعاته، لكنها لا تجد نفسها داعمة لهذا الاتجاه.



وعن رأيها في من يستحق اعتزال الغناء، أشارت شاهيناز خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: إلى أن الأمر يعود للشخص نفسه، موضحة: "إذا كان الفنان يغني وهو سعيد حتى لو لم يكن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، فمن حقه الاستمرار، لكن إذا كان لا يشعر بالمتعة أو الرضا أثناء الغناء، فالأفضل أن يتوقف."



كما تحدثت عن شخصيتها، مؤكدة أنها لا تحب إيذاء مشاعر الآخرين، لكنها في الوقت نفسه لا تتردد في إظهار استيائها إذا كان هناك سبب حقيقي للغضب.



وأشارت إلى أن من يحاول إزعاجها قد لا يتمكن من رؤية انزعاجها بسهولة، لأنها تفضل الاحتفاظ بمشاعرها لنفسها.

