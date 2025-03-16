ليس عن قناعة شخصية .. طارق الشناوي يكشف كواليس أداء إلهام شاهين |فيديو

علّق الناقد الفني الكبير طارق الشناوى على تصريحات المخرج محمد سامي، التي أكد فيها أن أهم أعماله هما مسلسلا "سيد الناس" و"إش إش".

وأوضح الشناوي، خلال حواره مع برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"، أن هذا النهج ليس جديدًا، حيث إن معظم المخرجين والفنانين يميلون إلى اعتبار آخر أعمالهم هي الأهم في مسيرتهم الفنية.

الأعمال تساوى الموهبة

وأضاف طارق الشناوى: "عادةً، يرى المخرج أو الفنان أن آخر أعماله تعكس مستوى موهبته في تلك المرحلة، لذلك يصرح بأنها الأهم في مسيرته."

وعلّق الشناوي على دور الفنانة إلهام شاهين في مسلسل "سيد الناس"، قائلًا: "محمد سامي لديه رؤية إخراجية محددة، وإلهام شاهين أدت الدور كما أراد، وليس بدافع قناعة شخصية. كنت أتمنى أن تحذو حذو هالة صدقي في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث قدمت أداءً أكثر استقلالية وتميزًا."