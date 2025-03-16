مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار "نجع حمادي/ القاهرة" بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام قطار نجع حمادي القاهرة بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد طما، بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد المارة بالقرب من المحطة.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام القطار رقم (نجع حمادي – القاهرة) بالمدعوة خلود ح. م. أ.، 24 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، وذلك أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وبسؤال شقيقها المدعو محمد ح. م.، 28 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أكد مضمون الواقعة كما ورد في المحضر، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة شقيقته، كما نفى وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.