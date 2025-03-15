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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. مصرع عامل في انهيار منزل قديم بالمراغة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا؛ إثر انهيار منزل مأهول بالسكان، مكون من ثلاثة طوابق، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ما أدى إلى وفاة مالكه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بانهيار منزل مأهول بالسكان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لبدء عمليات البحث والإنقاذ.

وبالفحص، تبين أن العقار المنهار ملك المدعو إبراهيم أ. ح. ح، 45 عامًا، عامل، ويقيم بمفرده في المنزل، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج جثمانه من تحت الأنقاض، حيث تبين وفاته متأثرًا بالإصابات الناتجة عن الحادث، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شقيقه المدعو "سامي أ. ح. ح، 55 عامًا، موظف، ويقيم بذات الناحية"، أفاد بأن المنزل قديم ومتهالك، وهو ما تسبب في انهياره بشكل مفاجئ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث، كما أكد أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وقد تم فرض كردون أمني حول موقع الانهيار، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تكليف لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة لمعاينة العقارات المجاورة والتأكد من مدى تأثرها بالانهيار.

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