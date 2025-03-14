إصابة عامل بطلق خرطوش على يد نسيبه في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج واقعة اعتداء مسلح، حيث أصيب عامل زراعي بطلق خرطوش على يد أحد الأشخاص، بسبب خلافات عائلية تتعلق بالمصاهرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول المدعو “أحمد ز. م. ص، 32 عامًا، عامل زراعي”.

إلى مستشفى دار السلام المركزي، مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيمن والكتف الأيمن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد نظرًا لخطورة إصابته.

وبسؤال المصاب، اتهم المدعو الطاهر ع. أ. م، 21 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما تسبب في إصابته، وذلك على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالمصاهرة، حيث إن شقيقة المصاب متزوجة من نجل عم المتهم.

على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة معللًا ذلك بالخلافات العائلية مع المصاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.