محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام الثالث، الذي أقيم بالصالة المغطاه بكلية التربية الرياضية بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.‏

فعاليات الأسبوع البيئي

بدأت فعاليات الأسبوع البيئي بطابور العرض للطلاب من مختلف كليات الجامعة، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس الجامعة، قدم فيها الشكر لمحافظ كفرالشيخ، على المشاركة في فعاليات الأسبوع البيئي بالجامعة، ثم كلمة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ثم عرض رياضة الكاراتيه، ثم عرض الكونغو فو، ثم عرض التمرينات الرياضية لطلاب جامعة كفرالشيخ.

وفي كلمته، أعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام الثالث، الذي تنظمه جامعة كفرالشيخ لعام 2025، معبرًا عن تقديره لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث البارز الذي يجمع بين العلم والابتكار والتنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الاستدامة البيئية ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة لتوفير بيئة صحية للأجيال القادمة، وما نقوم به الآن من أعمال بيئية، وتوعية، وابتكار، هو استثمار في مستقبل أبنائنا، فريادة الأعمال والابتكار هما المحركان الرئيسيان لأي اقتصاد قوي ومستدام، داعياً جميع الطلاب والباحثين من جامعة كفرالشيخ للإسهام بأفكارهم المبدعة التي تحقق نقلة نوعية في حل المشكلات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظتنا الغالية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الفعاليات ليست مجرد مناسبة علمية أو أكاديمية، بل هي نقطة انطلاق لتغيير حقيقي، وبفضل تضافر جهود الجميع، سننجح في تحقيق أهدافنا البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي كل الدعم للابتكار والاستدامة لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لمصرنا الحبيبة.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن هذا الحدث يأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الأفكار الريادية والمشروعات البيئية المبتكرة التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية.