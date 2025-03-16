برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن المرأة المصرية ستظل دائمًا وأبدًا مصدر الحياة وأساس المجتمع وقوته، والمركز الذي يرتكز عليه الوطن في سبيل تحقيق نهضته وتقدمه.



وتقدمت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، بأصدق التهاني والتبريكات إلى سيدات وفتيات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يحتفي به في 16 مارس من كل عام.



وقالت النائبة نيفين حمدي، في تهنئتها: "على مر التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة، فتحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا الأمم والأوطان".



وأضافت نائبة حماة الوطن، أن ملف تمكين المرأة شهدت تقدمآ ملحوظًا خلال السنوات الماضية على جميع الأصعدة، بدعم وتوجيهات غير مسبوقة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل نشهد اليوم وصول المرأة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، إلى جانب صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز مكانتها وتمكنها في جميع المجالات.



ووجهت نيفين حمدي، تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي ما قدمة لسيدات وفتيات مصر العظيمات من دعم وتوجيه وتمكين بكافة أشكالة تقديراً واحتراماً لمكانتها ودورها، مؤكدة أن المرأة المصرية ستظل دائمًا وأبدًا مصدر للعطاء والحياة لبناء ونهضة وتقدم ورقى المجتمع.. كل عام وأنتن بألف خير.