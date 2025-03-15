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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

منال نصر
منال نصر
محمد الشعراوي

أعربت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، عن شكرها للقيادة السياسية لتوجيه الحكومة بتدشين مشروعات قومية عملاقة على أرض صعيد مصر بعد سنوات من التهميش والإهمال.

وقالت "نصر"، في بيان اليوم السبت، إن استراتيجية الرئيس السيسي لتنمية الصعيد وحياة كريمة أنهت حقبة تاريخية من الإهمال والتهميش، موضحة أن خطط الرئيس التنموية في محافظات صعيد مصر أعادت الحياة ورسمت لوحة فنية رائعة عنوانها الأمل، ويعيش مواطني الصعيد أزهى العصور لما تحقق من شرايين الخير التي طالت الحجر والبشر.

عملية التنمية الشاملة

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، أن محافظات الصعيد شهدت طفرة حقيقية في عملية التنمية الشاملة، لا سيما بعد معاناة محافظات الصعيد على مدار العصور السابقة من الإهمال والتهميش، وخلال السنوات الأخيرة وبتوجيهات القيادة السياسية أصبح هناك اهتمامًا غير مسبوق بمحافظات الجنوب، موضحة أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات البسيطة على مستوى الجمهورية، وكان للصعيد النصيب الأكبر، وتسير الدولة المصرية بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتلبية كافة الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الصعيد وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر.

وأوضحت أن ما تحقق في الصعيد خلال العشر سنوات الأخيرة أنهى عقودًا من التهميش، وأكدت الخطط التنموية في محافظات صعيد مصر أن أبناء الصعيد يعيشون أزهى العصور التنموية، مؤكدة على حرص الدولة على استكمال مشروع حياة كريمة بتوجيهات من الرئيس السيسي، ما يعوض الصعيد عن التجاهل الذي تعرض له خلال سنوات طويلة ماضية، منوهة بأنه لا يخفى على أحد أننا نشهد طفرة تنموية كبيرة، وما يتحقق الآن من إنجازات يوفر التكاليف الباهظة التي كانت الدولة ستتكبدها حال تأجيل هذه المشروعات التنموية المهمة في كافة المجالات، لافتة إلى أنها تُساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

الحد من البطالة وتوفير فرص عمل

ولفتت إلى أن القيادة السياسية تستهدف إحداث نقلة نوعية كبيرة في عملية التنمية الشاملة في الصعيد، بما يؤدي إلى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، ويحظى الصعيد باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات الأخيرة شهد طفرة حقيقية لم يشهدها من قبل، سواء على صعيد إطلاق المبادرات الرئاسية أو التوجيهات وحزمة التشريعات التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على أرض الواقع وتعويضه سنوات الحرمان.

ونوهت بأن ما يجري على الأرض من مشروعات في مختلف المحافظات يؤكد عزم الدولة المصرية على التحول للجمهورية الجديدة، وهذه المشروعات والإنجازات لم نشهدها على مدار العصور السابقة، ولعل الطرق هي مفاتيح مشروعات التنمية، حيث أحدثت طفرة كبيرة في الصعيد وساعدت في نجاح المشروعات التنموية وسهلت أمورًا كثيرًا على الأهالي هناك.

وأكدت أنها نجحت في الحصول على موافقة الحكومة بتطوير محطة قطارات المنيا والاهتمام بذوي الهمم وكبار السن من أبناء الصعيد، موضحة أن قرار الحكومة ينص على إقامة مرافق وخدمات عامة داخل محطات قطارات المنيا وتشغيل مصاعد حديثة خاصة بذوي الهمم للتخفيف من معاناتهم ووضعهم على أولوية اهتمامات الحكومة في عهد الرئيس السيسي.

مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة النائبة منال نصر منال نصر

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