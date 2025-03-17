طريقة عمل الحمام الكداب بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف ألاء الجبالي، مقدمة برنامج سنة أول طبخ على قناة بانوراما فود، طريقة عمل الحمام الكداب فهو من الأكلات التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو في عزومات شهر رمضان الكريم.
مقادير الحمام الكداب
4 أوراك دجاج مخلية
بصلة مفرومة
2ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة سبع بهارات
ملح - فلفل أسود
(الحشوة)
3كوب أرز مصري
كبد وقوانص دجاج
كوب بسلة بالجزر
بصلة مفرومة
مرقة دجاج كنور
2عود قرفة خشب
ملعقة كبيرة نعناع جاف
ملعقة كبيرة كاري
ملح
فلفل أسود
(الأرضية)
2بصل جوليان
طريقة تحضير الحمام الكداب
لعمل الأرز:
في حلة نضع سمنة ونضيف البصل والكبد والقوانص وتشوح ثم نضع الأرز ويقلب ونضع البسلة بالجزر ونضيف التوابل ومرقة دجاج من كنور ونضيف الماء الساخن ويترك على النار حتى يتشرب الماء ويصبح نصف سوا ويرفع ويترك يبرد.
تدق أوراك الدجاج بالمدق وتتبل بالتتبيلة ثم تحشى بالأرز وترص في صينية ونضع في الأرضية بصل مع رشة ملح وفلفل أسود.
تغطى الصينية بورق زبدة وفويل وتوضع في فرن ساخن ثم ترفع الفويل وتترك في الفرن حتى تأخذ لون وترفع وتقدم.