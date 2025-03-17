طريقة عمل الحمام الكداب بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف ألاء الجبالي، مقدمة برنامج سنة أول طبخ على قناة بانوراما فود، طريقة عمل الحمام الكداب فهو من الأكلات التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو في عزومات شهر رمضان الكريم.



مقادير الحمام الكداب



4 أوراك دجاج مخلية

بصلة مفرومة

2ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة سبع بهارات

ملح - فلفل أسود

(الحشوة)

3كوب أرز مصري

كبد وقوانص دجاج

كوب بسلة بالجزر

بصلة مفرومة

مرقة دجاج كنور

2عود قرفة خشب

ملعقة كبيرة نعناع جاف

ملعقة كبيرة كاري

ملح

فلفل أسود

(الأرضية)

2بصل جوليان



طريقة تحضير الحمام الكداب



لعمل الأرز:

في حلة نضع سمنة ونضيف البصل والكبد والقوانص وتشوح ثم نضع الأرز ويقلب ونضع البسلة بالجزر ونضيف التوابل ومرقة دجاج من كنور ونضيف الماء الساخن ويترك على النار حتى يتشرب الماء ويصبح نصف سوا ويرفع ويترك يبرد.

تدق أوراك الدجاج بالمدق وتتبل بالتتبيلة ثم تحشى بالأرز وترص في صينية ونضع في الأرضية بصل مع رشة ملح وفلفل أسود.

تغطى الصينية بورق زبدة وفويل وتوضع في فرن ساخن ثم ترفع الفويل وتترك في الفرن حتى تأخذ لون وترفع وتقدم.