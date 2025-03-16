احرص على تناولها| أفضل 4 أنواع شاي غنية بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي أفضل العناصر الغذائية لصحتك، فهي تساعد على الوقاية من الأمراض الخطيرة والقاتلة من خلال الحفاظ على جهاز المناعة.

ووفقًا للخبراء، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي احتساء بعض أنواع الشاي الصحية، مثل الشاي الأسود، وشاي الكركديه، والشاي الأبيض، والشاي الأخضر وجميعها غنية بمضادات الأكسدة.

الشاي عنصر أساسي، فهو لا يساعد الملايين على الشعور بالانتعاش والنشاط كل صباح فحسب، بل له أيضًا فوائد صحية هائلة، بدا من فقدان الوزن وصولا إلى تعزيز المناعة.

يُعدّ الشاي، وفقًا للخبراء، أحد المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة في الأنظمة الغذائية لمعظم الأشخاص.

أفضل أنواع الشاي الغنية بمضادات الأكسدة



-الشاي الأسود

يُعدّ الشاي الأسود أكثر أنواع الشاي استهلاكًا حول العالم، وهو قاعدة مثالية لمشروبات مثل شاي ماسالا، والشاي التايلاندي، وشاي بوبا المحبوب، يأتي الشاي الأسود، إلى جانب أنواع الشاي الأخضر والأبيض، من نفس النبات، وهو الكاميليا الصينية.

الشاي الأسود غنيٌّ بالبوليفينولات، بما في ذلك الفلافونويدات والكاتشينات والثيافلافينات، ويتأكسد تمامًا بفضل غناه بالثيافلافينات والثياروبيجينات، وهي نوع من الفلافونويدات، ووفقًا للخبراء، فإن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع الثاني.



-شاي الكركديه

هذا الشاي الأحمر اللافت للنظر ذو المظهر الجذاب، يتميز أيضًا بنكهته اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية، مما يساعدك على تحسين صحة قلبك، وإدارة مرض السكري، وحتى فقدان الوزن.

يساعد شاي الكركديه، الغني بالفلافونويدات مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، على خفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية.

ووفقًا للدراسات، يعمل الشاي أيضًا بشكل مشابه لأدوية ضغط الدم، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم، ومن أهم مميزاته أنه خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، لذا يمكنك تناوله في أي وقت من اليوم دون القلق بشأن نومك.



-الشاي الأخضر

يُعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات في العالم، وله فوائد صحية عديدة، بدءًا من تحسين وظائف الدماغ وخفض مستويات السكر في الدم والتهاب الأمعاء.

يُصنع الشاي الأخضر من أوراق الشاي الطازجة غير المخمرة، وهو غني بالكاتشين، وهو نوع من مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد على تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وحتى الاضطرابات العصبية التنكسية.

ووفقًا للدراسات، يُعد الشاي الأخضر أيضًا الأفضل لصحة البشرة، إذ يساعد على التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة الناتجة عن أضرار أشعة الشمس.



-الشاي الأبيض

يُصنع الشاي الأبيض من أوراق غير ناضجة، تُقطف أو تُبخّر أو تُحرق ثم تُجفف، ولأنه قليل الأكسدة، يحتوي الشاي الأبيض على كمية عالية من الكاتيكين، إلى جانب الفلافونويدات والثيافلافينات، وأعلى تركيز لمضادات الأكسدة مقارنةً بأنواع الشاي الأخرى.

يُساعد الشاي الأبيض، قليل الكافيين، على تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهو رائع لعلاج اضطرابات المناعة.

المصدر: timesnownews.

