كيف تحسب السعرات الحرارية لتخسر الوزن بشكل صحيح

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن الزائد، فمن الطبيعي أن ترغب في حل فعال، خلال بحثك عن الطريقة المثالية لإنقاص الوزن، ربما سمعت أن نقص السعرات الحرارية يمكن أن يساعد، ولكن ما هو نقص السعرات الحرارية، وكيف تحسبه، وهل يمكن أن يساعدك حقًا في تحقيق أهدافك الصحية؟

تقول أخصائية التغذية كيري غانز، مؤلفة كتاب "حمية التغيير البسيط": "يحدث نقص السعرات الحرارية عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك للحفاظ على وزنه الحالي". يحتاج جسمك إلى تناول عدد معين من السعرات الحرارية للحفاظ على الوزن، لذلك إذا استهلكت أقل مما يحتاجه الجسم، فإنه يلجأ إلى السعرات الحرارية المخزنة لحرقها للحصول على الطاقة، ونتيجة لذلك، ستفقد الوزن بمرور الوقت، كما أوضحت.



على الرغم من أن إنشاء عجز في السعرات الحرارية يبدو أمرًا بسيطًا، إلا أن العملية ليست شاملة للجميع، ليس سرًا أن مراقبة السعرات الحرارية قد تكون مرهقة، وقد يكون من الصعب أيضًا قياس الكمية التي تحتاجها (وتحرقها) يوميًا بدقة، فيما يلي يقدم الخبراء كل ما تحتاج إلى معرفته حول عجز السعرات الحرارية وكيفية تحقيق ذلك بطريقة صحية ومستدامة.

معلومات عن السعرات الحرارية



أولاً، الأساسيات: السعرات الحرارية هي مقياس للطاقة، والسعرات الحرارية في طعامك تُزوّد جسمك بالطاقة التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة، تختلف احتياجات كل شخص من السعرات الحرارية ونقصها، وتعتمد على عوامل عديدة، مثل الوراثة، والهرمونات، والتمثيل الغذائي، ومقدار التمارين الرياضية، كما تقول أخصائية التغذية سونيا أنجيلون.

إذا كنت تسعى لإنقاص الوزن، فإن أول ما ستسمعه هو أن نقص السعرات الحرارية يمكن أن يُسرّع العملية، الحفاظ على نقص السعرات الحرارية يعني ببساطة أنك تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك عمليًا للحفاظ على وزنك، ونتيجة لذلك، يحرق جسمك السعرات الحرارية بشكل أسرع للحصول على الطاقة، نتيجةً لذلك، قد ينخفض الرقم على الميزان. مع ذلك، يمكنك العمل على تحقيق نقص السعرات الحرارية من خلال تناول سعرات حرارية أقل أو حرق سعرات حرارية أكثر من خلال التمارين الرياضية والحركة.



كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا؟



تحتاج النساء البالغات على الأرجح ما بين ١٦٠٠ و٢٤٠٠ سعرة حرارية يوميًا، بينما يحتاج الرجال البالغون ما بين ٢٢٠٠ و٣٠٠٠ سعرة حرارية، وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٥.



كيفية حساب عجز السعرات الحرارية



-باستخدام حاسبة إلكترونية

هل تشعر بالتردد في إجراء الحسابات؟ هناك العديد من الحاسبات الإلكترونية التي قد تساعدك، تقول أنجيلون إن مخطط وزن الجسم من المعهد الوطني للصحة خيار جيد يمكنك تجربته، فهو يتتبع وزنك الحالي ومستوى لياقتك البدنية، بالإضافة إلى أهدافك في إنقاص الوزن، ويساعدك على تحديد عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها لإنقاص وزنك خلال الفترة الزمنية التي تحددها، ومن مزاياه الرائعة أنه يخبرك أيضًا بعدد السعرات الحرارية التي يجب أن تستهدفها عند الوصول إلى وزنك المستهدف للمساعدة في الحفاظ عليه.

-مع طبيبك أو أخصائي التغذية

بشكل عام، من الجيد استشارة مقدم رعاية صحية يمكنه مساعدتك في تحديد احتياجاتك الخاصة، مع ذلك،ضع في اعتبارك أن كل ممارس قد يتبع استراتيجية مختلفة - على سبيل المثال، قد يأخذ البعض قياسات الجسم (مثل الوزن والطول) أو يجري اختبارات أيضية لتحديد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة، وقد يركز آخرون على تغييرات صغيرة يمكن أن تؤدي بشكل طبيعي إلى إنقاص الوزن.

المصدر: womenshealthmag.

