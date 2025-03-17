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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يُكرِّم برلمانية لفوزها ببطولة الجمهورية لألعاب القوى | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، النائبة مها شعبان أبو سالم، عضو مجلس النواب ولاعبة المنتخب القومي لألعاب القوى (ذوي الهمم)، تقديرًا لإنجازها المتميز بحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الجمهورية المؤهلة للبطولات الدولية والعالمية، مؤكدًا دعمه الكامل للرياضيين المتميزين من أبناء المحافظة، معربًا عن أمله في استمرارهم على هذا الأداء المتميز.

مثال على الإصرار والعزيمة

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالمستوى المتميز الذي ظهرت به البطلة، مؤكدًا أن تفوقها الرياضي يُعد نموذجًا يُحتذى به لشباب المحافظة، ومثالًا على الإصرار والعزيمة في تحقيق الإنجازات رغم التحديات، قائلًا: «نحن فخورون بوجود بطلة مثل مها شعبان، التي لا تكتفي فقط بتمثيل المحافظة والمنافسة على المستوى المحلي، بل ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية».

من جانبها، أعربت النائبة مها شعبان عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يُمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرتها الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات، ليس فقط في المجال الرياضي، بل أيضًا في دورها البرلماني، حيث تسعى لدعم قضايا ذوي الهمم والعمل على تحسين أوضاعهم في مختلف المجالات.

يُذكر أن النائبة مها شعبان انضمت إلى المنتخب الوطني المصري عام 2007، وتمكَّنت من تحقيق العديد من البطولات المحلية والدولية، حيث حصدت عددًا من الميداليات الذهبية والبرونزية، مما جعلها واحدة من أبرز الرياضيين في ألعاب القوى لذوي الهمم.

وتُعد بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوي الهمم واحدة من أقوى البطولات المحلية، وشهدت هذا العام مشاركة لاعبين من مختلف المحافظات على أرض الاستاد الرياضي بكفرالشيخ، تنافسوا في عدة مسابقات، منها دفع الجُلة، ورمي الرمح، ورمي القرص، والوثب الطويل، والجري بمختلف المسافات.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مها شعبان النائبة مها شعبان برلمانية

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