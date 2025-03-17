الحبس شهر لـ بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني، لمدة شهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه.

وادعى، دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.

وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق والتي تتضمن خدشًا للشرف.