إلهام شاهين تشارك جمهورها صورا من كواليس سيد الناس

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

و ظهرت إلهام شاهين بإطلالة جذابة محتشمة بقفطان باللون الأخضر من كواليس مسلسلها الرمضاني سيد الناس.

كشفت الفنانة إلهام شاهين بعض التفاصيل عن مسلسل “سيد الناس” المعروض حاليا فى شهر رمضان والذى تشارك فى بطولته مع الفنان عمرو سعد.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لصدى البلد هذا العمل استغرق فى تحضيره وتجهيز ديكوراته وقتا طويلا حتى أن المنتج صادق الصباح قام ببناء ديكور كامل الذى يشهد أحداث العمل، ولم يتم التصوير داخل استوديوهات عادية وهذا الأمر كلفه مبلغ ضخم يصل إلى 90 مليون جنيه.

وأضافت إلهام شاهين : هذا العمل مختلف بالنسبة لى لأنى أقدم الشر بطريقة بعيدة تماما عما قدمت به من قبل، ولذلك سعيدة بردود الفعل التى تلقيتها عن الدور حتى الآن.

تصدر مسلسل سيد الناس التريند

تصدر مسلسل “سيد الناس” التريند على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “اكس” بعد عرض الحلقة السابعة عشر خلال الساعات القليلة الماضية.