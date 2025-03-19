قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات نارية من رابطة الأندية.. وتحذّر: ممنوع الحديث عن شكوى الأهلي قبل التحقيق
دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويوسع رزقك
نصائح ذهبية لمرضى القلب في رمضان.. صيام آمن وصحة أفضل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 19-3-2025
أحمد حمدي يخضع لفحوصات طبية في دبي قبل العودة للزمالك
مواطن يروي تفاصيل اتهامه لرئيس مدينة كرداسة بالاعتد.اء عليه.. والنيابة تحقق
غارات أمريكية على مبنى النادي الأهلي في الحديدة باليمن
ذكرى تولي الإمام الطيب مشيخة الأزهر.. 15 عاما من التطوير ونشر الفكر الوسطي
مستشفى ملوي بالمنيا ينجح في إجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ 111 عاما
إش إش.. مي عمر تخبر ماجد المصري بحملها
رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 مارس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل أولى جلسات استئناف المتهم بذبـ ح "عريس العياط"

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

حددت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم بذبح "عريس العياط" على حكم أول درجة بإدانته بالسجن المؤبد وذلك يوم 14 أبريل،


 

المتهم قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد


 

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله لخلاف نشب بينهما، وما إن ظفر به حتى كال له عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمختلف أنحاء جسده ولم يستكن بل استتبع ذلك بنحر رقبته لتأكيد مفارقته للحياة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


 


 

وأضافت التحقيقات وجود صداقة بين المتهم "هشام" والمجنى عليه "أحمد"، وأنهما  التقيا يوم الواقعة وفق اتفاق مسبق بينهما على إحضار المجنى عليه إحدى السيدات لإقامة المتهم علاقة جنسية معها بمقابل مادي، وما أن تقابلا حتى اطلعه المجنى عليه بتأخر السيدة وطلب الحصول على المبلغ المالي المتفق فرفض المتهم ذلك.


 

وتابعت، أن المتهم بادر بالتعدي اللفظي والاشتباك مع المجني عليه والذي ما كان منه إخراج سلاح أبيض "سكين" بحيازته لإسكات المتهم واخافته محاولًا إنهاء الاشتباك، فتمكن المتهم من استخلاص السلاح الأبيض من المجني عليه وباغته بعدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بالجسد، ثم اختبأ المتهم عقب انصراف رفاق المجني وعقد العزم والنية على إنهاء حياته، ونحر عنقه ذبحًا من الخلف، وعزا قصد المتهم القتل العمدي.

محكمة مستأنف جنايات الجيزة عريس العياط السجن المؤبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

محكمة

عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

زيزو

ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

علاج الإمساك

سعرها رخيص.. 3 طرق طبيعية لعلاج الإمساك في رمضان

طريقة عمل البيتيفور الناعم

طريقة عمل البيتيفور الناعم

طريقة عمل حواوشي فول بالبيض

طريقة عمل حواوشي فول بالبيض

بالصور

مخاطر صحية تصيبك بسبب تناول الشعرية سريعة التحضير.. احترس الإكثار منها

أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير
أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير
أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير

يحسن عمل الأنسولين وينسف الوزن.. اعرف أفضل نوع دقيق

يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين
يحسن عمل الانسولين

استغل آخر أيام شهر رمضان .. نصائح تساعدك على خسارة الوزن بسهولة

نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. التخطيط لقـ.ـتل ميدو عادل والتخلص من مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

فيديو

المطربة شاهيناز

أنا صوت مصر ومستهدفة وتصريحاتي بيتم تحريفها.. تصريحات شاهيناز في خط أحمر

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي

ريهام الشنواني :هلبس راجل وأجسد حياة فؤاد المهندس .. وهذه علاقتي بعبلة كامل .. فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

المزيد