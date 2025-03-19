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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سامي يعلق على تصدر "إش إش" و"سيد الناس" قائمة الأكثر مشاهدة

محمد سامي
محمد سامي

علق المخرج محمد سامي على تصدر مسلسل "إش إش"، بطولة الفنانة مي عمر، و"سيد الناس"، بطولة الفنان عمرو سعد، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصَة «شاهد» الإلكترونية.


ونشر محمد سامي صورة عبر حسابه على إنستجرام، توثيق تصدر المسلسلين قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة وعلق قائلًا: "أيوة رصلي حاجتي جنب بعض كده حلو".

أبطال إش إش

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.


أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة النجم عمرو سعد والهام شاهين وريم مصطفي وأحمد زاهر واحمد رزق واحمد فهيم ومنة فضالي وخالد الصاوي وتأليف وإخراج محمد سامي.

المخرج محمد سامي مسلسل إش إش مي عمر سيد الناس الفنان عمرو سعد شاهد

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