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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات رينو تاليانت 2025 السيدان الجديدة

رينو تاليانت 2025 السيدان الجديدة
رينو تاليانت 2025 السيدان الجديدة
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي يقبل على شرائها المواطنون لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلى أن سوق السيارات يتوافر به جميع فئات السيارات لتلبية رغبات المواطنين ومن ضمن تلك السيارات، رينو تاليانت موديل 2025، وتنتمي تاليانت لفئة السيارات السيدان .

سيارة رينو تاليانت موديل 2025 السيدان الجديدة 

- محرك رينو تاليانت موديل 2025

سيارة رينو تاليانت موديل 2025 السيدان الجديدة 

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتعمل بقوة الدفع الأمامي للعجلات .

- وسائل الأمان بـ رينو تاليانت موديل 2025

سيارة رينو تاليانت موديل 2025 السيدان الجديدة 

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية،وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات اماميه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP .

- مواصفات رينو تاليانت موديل 2025

سيارة رينو تاليانت موديل 2025 السيدان الجديدة 

تحتوي سيارة رينو تاليانت موديل 2025 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها باور ستيرنج، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وتكييف، وفرش مقاعد من القماش، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وبها جنوط رياضية، و بها GPS، وقفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب .

- أسعار رينو تاليانت موديل 2025

سيارة رينو تاليانت موديل 2025 السيدان الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بالسوق المصري للسيارات بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بالسوق المصري للسيارات بسعر 799 ألف جنيه .

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