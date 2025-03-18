مواصفات كوبرا ليون 2025 الهاتشباك| صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي يقبل على شرائها المواطنون لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلى أن سوق السيارات يتوافر به جميع فئات السيارات لتلبية رغبات المواطنين ومن ضمن تلك السيارات، كوبرا ليون موديل 2025، وتنتمي ليون لفئة السيارات الهاتشباك .

كوبرا ليون موديل 2025

- وسائل الأمان بـ كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

زودت سيارة كوبرا ليون موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، و ESP، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني .

- مواصفات كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

تحتوي سيارة كوبرا ليون موديل 2025 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، مدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها كراسي كهربائية، وبها مرايات ضم، وفتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وتكييف، وباور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، ومثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، و GPS .

- أبعاد كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

تأتى سيارة كوبرا ليون موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4398 مم، وعرض 1799 مم، وارتفاع 1444 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2686 مم .

- محرك كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

تستمد سيارة كوبرا ليون موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 215 كم/ساعة .

- أسعار كوبرا ليون موديل 2025

كوبرا ليون موديل 2025

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 899 ألف جنيه .