قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: دعم المستشفيات بـ19 جهاز أشعة وتقديم الفحوصات لـ1507 مرضى
انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة.. مصر تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
تحريات نهائية واعترافات.. التحقيق مع 5 ملثمين نفذوا سطوا مسلحا على جواهرجي بالمهندسين
عودة الأجواء الشتوية.. ترقبوا انخفاض الحرارة وأمطارا متفاوتة الشدة بعد ساعات
باسم مرسي: الأهلي مش شبهي.. وشخصيتي لا تناسبه
بعد إشادة الرئيس.. لماذا تصدر سامح حسين السوشيال ميديا؟
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني سابقًا: الاحتلال الإسرائيلي دولة مارقة عن القانون
الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 6 أيام المقبلة
حدث في 18 رمضان.. وفاة سيف الله المسلول ومبايعة الحسن بن علي بالخلافة
حرب على الإنسانية.. الأردن: لا لـ التهجير التوطين الوطن البديل
حماس: نتنياهو قرر استئناف الحرب لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي أكسنت مستعملة بـ 200 ألف جنيه

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

هيونداي أكسنت موديل 2006

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توفيرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي أكسنت موديل 2006، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

- مواصفات هيونداي أكسنت موديل 2006 الخارجية

هيونداي أكسنت موديل 2006

تظهر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات علة الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

- محرك هيونداي أكسنت موديل 2006

هيونداي أكسنت موديل 2006

تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من قطع مسافة 179 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع السيارة باللون الأحمر.

- مقصورة هيونداي أكسنت موديل 2006 الداخلية

هيونداي أكسنت موديل 2006

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 العديد من المميزات، من ضمنها فرش مقاعد من الجلد، وبها حامل أكواب أمامي، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج يدوي، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

- سعر هيونداي أكسنت موديل 2006

هيونداي أكسنت موديل 2006

تتوافر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

طرازات السيارات هيونداي أكسنت مواصفات هيونداي أكسنت محرك هيونداي أكسنت سعر هيونداي أكسنت هيونداي أكسنت موديل 2006

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

رمضان 29 يوما ولا 30؟ اعرف عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

اكتشاف بئر أثري

اكتشاف بئر أثري يعود إلى ما قبل الإسلام.. ماذا وجدوا بداخله؟

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

البطاقة الشخصية

خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025

الزمالك وبيراميدز

شكوى مشتركة.. الدردير يكشف موقف الزمالك وبيراميدز حال صدور قرار يخالف لوائح الرابطة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

الثوم

بعد انخفاض أسعاره.. نصائح عاجلة من الفلاحين لربات المنازل بشأن الثوم

ترشيحاتنا

ابو اسحاق الحويني ونجله حاتم

موعد ومكان جنازة الشيخ أبو إسحاق الحويني

الصلاة أفضل العبادات لله

هل إقامة الصلاة قبل الشروع فيها شرط لصحتها.. أمين الفتوى يرد

الجنة

وصية النبي لمن أراد مرافقته في الجنة.. عليك بهذا الفعل

بالصور

تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ

تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ
تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ
تسمم المياه.. عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ

بقوة 800 فولت وبتشحن في 15 دقيقة.. شاهد سيارة رينو 5 الجديدة

رينو 5
رينو 5
رينو 5

طريقة عمل البيتيفور بالكوب: سر الطعم الرائع في خطوات بسيطة

طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب
طريقة عمل البيتيفور بالكوب

جمال وأنوثة.. ريم البارودي تتألق بفستان أسود قصير

جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير
جمال وأنوثة ريم البارودي تتألق بفستان أسود القصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد