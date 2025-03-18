هيونداي أكسنت مستعملة بـ 200 ألف جنيه

تحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

هيونداي أكسنت موديل 2006

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توفيرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي أكسنت موديل 2006، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

- مواصفات هيونداي أكسنت موديل 2006 الخارجية

هيونداي أكسنت موديل 2006

تظهر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات علة الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

- محرك هيونداي أكسنت موديل 2006

هيونداي أكسنت موديل 2006

تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 من قطع مسافة 179 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع السيارة باللون الأحمر.

- مقصورة هيونداي أكسنت موديل 2006 الداخلية

هيونداي أكسنت موديل 2006

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 العديد من المميزات، من ضمنها فرش مقاعد من الجلد، وبها حامل أكواب أمامي، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج يدوي، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

- سعر هيونداي أكسنت موديل 2006

هيونداي أكسنت موديل 2006

تتوافر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.