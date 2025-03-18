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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمظهر متسخ.. أول صور لسيارة فورد إكسبلورر تريمور قبل إطلاقها

فورد إكسبلورر
فورد إكسبلورر
عزة عاطف

على الرغم من أن فورد لم تكشف بعد عن تفاصيل كثيرة، إلا أن الصورة الترويجية التي أظهرت مؤخرة سيارة فورد إكسبلورر المعدلة بشكل متسخ مع شعار تريمور تلميحًا واضحًا إلى الطراز الجديد الذي يهدف إلى تقديم مزايا قوية للطرق الوعرة.

مواصفات فورد إكسبلورر تريمور

على الرغم من أن إكسبلورر قد خضعت لتحديثات العام الماضي، إلا أن طراز تيمبرلاين لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات محبي الطرق الوعرة.

مع تزايد شعبية سيارات الدفع الرباعي العائلية القوية، من المتوقع أن تقدم فورد إكسبلورر تريمور كإجابة على الطلب المتزايد لسيارة أكثر قدرة على التعامل مع التضاريس الوعرة.

في حين أن طرازات تيمبرلاين في تشكيلة فورد كانت تركز على المظهر، فإن تريمور تعد بتحسينات فعلية في الأداء. 

ستحصل إكسبلورر تريمور على إطارات قوية لجميع التضاريس، بينما من المتوقع أن يشمل رفع بسيط لنظام التعليق مع مكونات تعليق محسّنة، مما سيوفر خلوصًا أرضيًا أكبر، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي توفرها الطرق الوعرة. 

ومع ذلك، من المتوقع ألا يزيد ارتفاعها عن بوصة واحدة، حيث أن السيارة لا تزال موجهة في المقام الأول لتكون سيارة عائلية رياضية متعددة الاستخدامات.

من المتوقع أن يتم تزويد إكسبلورر تريمور ببعض التحسينات البرمجية وأوضاع القيادة المُحدثة التي تساعد في التعامل مع التضاريس الوعرة. 

على غرار طرازات فورد تريمور الأخرى مثل F-150 تريمور ومافريك تريمور، من المحتمل أن يتم إضافة نظام نقل خاص مثل الترس التفاضلي الخلفي القابل للقفل أو تحديثات في نظام الدفع الرباعي للمساعدة في الزحف على التضاريس الوعرة.

فيما يتعلق بالقوة، لن يكون هناك تغييرات كبيرة في محركات إكسبلورر تريمور، حيث يمكن للعملاء الحصول على محرك EcoBoost V6 سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان في الفئات الأعلى. 

موعد إطلاق فورد اكسبلورر تريمور

من المتوقع أن تظهر إكسبلورر تريمور لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، كطراز لعام 2026. 

سيكون هذا النموذج بمثابة إضافة قوية إلى تشكيلة فورد إكسبلورر، مع تقديم مزايا القيادة على الطرق الوعرة التي يتطلع إليها العديد من عشاق سيارات الدفع الرباعي.

مع ظهور إكسبلورر تريمور، ستقدم فورد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات التي ترغب في أداء قوي وتجربة قيادة مريحة في مختلف الظروف.

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