أنهى حياة صديقه بالمقابر.. محاكمة طالب في هذا الموعد

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، السبت المقبل 22 مارس 2025، محاكمة طالب لاتهامه بقتل آخر داخل منطقة المقابر بمركز ههيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

وتعود أحداث القضية رقم 8240 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 3841 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد س م ع"، 18 عاما، طالب، مقيم بناحية الزرزمون بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه "أسامة عصام"، 17 عاما، طالب، مقيم بقرية الزرزمون بمركز ههيا.

كشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه الطفل عمدا، بأن تعدى عليه باستخدام سلاح ابيض وانهال عليه بالضرب بتوجيه عدة ضربات استقرت إحداها في الجانب اليسر من الصدر فأودت بحياته، قاصدا من ذلك قتله.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان رفقة صديقا له من خارج القرية لأجل حل خلاف بين صديقه وبين المتهم، لكن المتهم شرع في قتل صديق المجني عليه بواسطة سلاحه الأبيض جرح به صديق المجني عليه، فحاول الأخير الدفاع عن صديقه فقتله المتهم.