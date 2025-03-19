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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأة

المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب خلال حوارها مع «صدى البلد»
المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب خلال حوارها مع «صدى البلد»
إسلام دياب

أجرى موقع صدى البلد الإخباري حواراً مع المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية تزامنا مع احتفال العالم بالمرأة بداية من يوم المرأة العالمي واليوم الدولي للقاضيات ويوم المرأة المصرية، وبسؤالها عن كيف تعزز النيابة الإدارية بيئة عمل آمنة للمرأة داخل الجهاز الإداري، وما الآليات المتبعة لذلك؟

أجابت : النيابة الإدارية تحرص على توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة وتعتبر أنه حق من حقوقها وفي حالة انتهاك هذا الحق النيابة تحاول أن تقف على القصور الذي أدى لانتهاك هذا الحق في الجهة الإدارية المعنية ولا تتوقف عند إحالة المقصر بل أنها تصدر توصيات رسمية للجهة الإدارية التي تعالج بها هذا القصور حتى لا يتكرر مرة أخرى، ومثال ذلك في واقعات التعدى على الطلبة أو الطالبات في أحد المدارس بعد انتهاء التحقيقات وخلوصها إلى إذانة المتسبب بتؤكد النيابة الإدارية على الالتزام بالقرارات والمنشورات الوزارة الواردة في هذا الشأن التي تنظم منظومة العمل داخل المدارس كما تحرص على تعزيز دور الأخصائية الاجتماعية بالمدارس لأن في غياب دورها نجد العديد من الشكاوى والبلاغات والوقائع والجرائم التي قد تحدث نتيجة عدم تفعيل دورها في المدارس.

وبسؤالها عن مشاركة عضوات النيابة الإدارية في عضوية مجلس إدارات الأندية القضائية..

أجابت : النيابة الإدارية تعتبر هي الهيئة القضائية الوحيدة التي تنفرد بأن المرأة فيها لها تمثيل فعلي داخل مجالس إدرات الأندية القضائية منذ 2012 وحتى الان ومثال ذلك تشكيل النادي الرئيسي بالقاهرة نجد أنه تمثله 3 مستشارات من مختلف الدرجات القضائية ولا يقف الأمر عند النادي الرئيسي بل يمتد لأندية المحافظات كما في محافظتي الإسكندرية والشرقية وبمحافظات الصعيد كما بمحافظتي المنيا وأسيوط، والاختيار يكون بالانتخاب وليس التعيين.

وبسؤالها عن ما تشهده النيابة الإدارية من تطورات شملت استحداث العديد من الوحدات المركزية ومنها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة فما هي اختصاصاتها وكيف يمكن التواصل معها؟

أجابت : التطور الذي تشهده الدولة المصرية ينعكس على النيابة الإدارية ما أدى إلى استحداث العديد من الوحدات المركزية المتخصصة تتبع مكتب رئيس الهيئة من بينها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة وتختص بفحص جميع الشكاوى والبلاغات التي تمس أي حق من حقوق المرأة والانسان وذوي الإعاقة وبعد فحص الواقعة والتأكد من جديتها ومدى اختصاص النيابة الإدارية بها يصبح أمامها طريقان، أما تحقق فيها داخل الوحدة أو تحيلها للنيابة المختصة وفي حالة إحالتها للنيابة المختصة يتم متابعة جميع الإجراءات المتخذة حتى الانتهاء منها.

المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب

قالت المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، إنها التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2003 وتخرجت عام 2007 والتحقت بالنيابة الإدارية في عام 2010 وتدرجت في المناصب من معاون نيابة حتى وصولها إلى درجة رئيس نيابة.


وأضافت أنها عملت في عدد كبير من النيابات وفي المحافظات وفي المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات ثم الفحوص وبوحدة شكاوى المواطنين وحاليا هي عضو بمركز الإعلام والرصد بالهيئة، مؤكدة أنها اختصاصها بالمركز هو مسئوليتها عن محافظة الجيزة وعدد من المحافظات تقوم برصد أي مخالفات تختص بها النيابة الإدارية، ويتم إحالتها بعد الفحص للنيابة المختصة وتتم المتابعة مع النيابة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق وإعداد بيان عما أسفرت عنه التحقيقات كنوع من الشفافية لأن الرأي العام من حقه معرفة ما دار بالتحقيقات ونتائجها.

وأكدت أنها تقوم بمتابعة الوحدات المركزية بالهيئة ويتم نشر شغلهم واختصاصاتهم وتعريف الرأي العام بالمهام التي يقوموا بها، خاصة وأن ثلاثة أرباع عملهم يخص جدا المواطن كما تجري متابعة لكل الصحف الإلكترونية ونسب المتابعات وردود الأفعال على بيانات الهيئة المنشورة على المواقع الإلكترونية وفي الجرائد الورقية.

وأوضحت أنها تقوم بعمل إحصائيات البيانات ونسب الإنجاز مشيرة إلى أن أهلها وزوجها وابنيها الاثنين هم الداعمين لها طوال مسيرة عملها والعمل على مساعدتها في الصعوبات والتحديات التي تواجهها خاصة في السفر إلى المحافظات.

وأشارت قائلة إلى خريجات الحقوق ودارسات القانون قائلة: «أحب أوجه رسالة لكل اللي بيدرسوا قانون خليكوا ورا حلمكم لحد ما توصلوا مهما قابلتوا من تحديات وصعوبات ومركزين دائما على هدفكم ودائما يكون عندكم طموح وتشتغلوا على أنفسكم ويكون عندكم اطلاع ومعرفة قانونية ولازم تكونوا مطلعين على كافة المجالات الأخرى لأن هذا سيفيدكم في عملكم».

صدى البلد المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب مركز الإعلام والرصد هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية يوم المرأة العالمي اليوم الدولي للقاضيات وم المرأة المصرية

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