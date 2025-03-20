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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل العيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
رنا عصمت

تحتاج أغلب النساء إلى معرفة طريقة تحضير بسكوت العيد وتحضيره فى المنزل بطريقة اقتصادية، لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة عمل بسكوت النشادر على طريقة الشيف محمد عمر الذي قدمه عبر صفجته على فيسبوك. 

طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش الذهبي قبل العيد

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..

المكونات:

1 كيلو دقيق

250 جرام زبدة أو سمنة (حوالي كوب وربع)

250 جرام سكر بودرة (حوالي كوب وربع)

2 بيضة

10 جرام نشادر (حوالي ملعقة كبيرة)

10 جرام بيكنج بودر (حوالي ملعقة كبيرة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب حليب دافئ (حسب الحاجة)

طريقة التحضير لعمل بسكوت العيد:

1. في وعاء كبير، اخفقي الزبدة (أو السمنة) مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريميًا وفاتح اللون.

2. أضيفي البيض والفانيليا، واخفقي جيدًا حتى يندمج الخليط.

3. ذوّبي النشادر في الحليب الدافئ، ثم أضيفيها إلى الخليط السابق مع التقليب جيدًا.

4. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى الخليط مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

5. شكّلي العجينة باستخدام ماكينة البسكويت أو كيس الحلواني أو قطّاعة البسكويت.

6. رُصّي البسكويت في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة أو على ورق زبدة.

7. اخبزيه في فرن مسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُصبح ذهبي اللون.

8. اتركيه ليبرد تمامًا، ثم احفظيه في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على قرمشته.

نصائح:

لا تبالغي في الخبز حتى لا يجف البسكويت.

يمكن استبدال الزبدة بالسمنة للحصول على نكهة تقليدية.

يفضل استخدام نشادر طازج للحصول على القوام الهش والرائحة المميزة.

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ طريقة عمل بسكوت النشادر الهش طريقة عمل بسكوت النشادر

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قبل العيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

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