السيطرة على حريق في جراج سيارات بالخصوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى جراج في منطقة المساعيد بمنطقة الخصوص، ودفعت قوات الحماية الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بجراج بدائرة قسم الخصوص.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف للسيطرة علي الحريق، وفرض كردون أمنى.



وبالمعاينة الأولية تبين اندلاع الحريق في عدد كبير من السيارات الموجودة داخل الجراج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى صرحت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اسباب الحريق وملابساته.