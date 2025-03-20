تحديث MSI Afterburner يسمح بكسر سرعة الذاكرة لزيادة أداء الألعاب والبرامج

أفاد تقرير نشره موقع “pcgamer”، بأن تحديث غير رسمي لبرنامج MSI Afterburner، من شأنه أن يتيح لمالكي سلسلة كروت RTX 50، كسر سرعة الذاكرة بمقدار إضافي يصل إلى 3 جيجابايت في الثانية، مما يرفع معدلات نقل بيانات تصل إلى 36 جيجابايت في الثانية.



وبفضل ملف التحديث من Unwinder، يمكن لمنشئ AfterBurner كسر السرعة بنسبة تصل إلى 10% خاصة مع كروت ذاكرة RTX 5090 الذي يعمل بواجهة ذاكرة ضخمة.

تحديث MSI Afterburner يسمح بكسر سرعة الذاكرة

تم رصد هذا التحديث لأول مرة بواسطة Unwinder من MSI، حيث تمكن من فتح القيود بسرعة ذاكرة GDDR7 في كروت GeForce RTX 50 مما يسمح للمستخدمين بتجربة كسر السرعة لزيادة الأداء في الألعاب والبرامج، ومع ذلك، يجب على المستخدمين الحذر حيث أن هذه التجربة قد تؤدي إلى أضرار محتملة في كرت الشاشة.

تعد رقائق الذاكرة GDDR7 الحالية من شركات مثل ميكرون و سامسونج من أسرع الذواكر، حيث تبدأ سرعتها من 28 جيجابايت في الثانية وتصل إلى 32 جيجابايت في الثانية.

على الرغم من تحذيرات إنفيديا المستمرة بحصوص الكسر المصنعي للذاكرة، حيث توصي بعدم تطبيقه وتحث شركاءها على تجنب ذلك، يبدو أن MSI قد وجدت طريقة لتجاوز هذه القيود مما يتيح لمالكي كروت GeForce RTX 50 كسر سرعة الذاكرة بسهولة.

من الجدير بالذكر أن شركة إنفيديا توصي بتقليل معدلات نقل البيانات إلى 28 جيجابايت في الثانية، في كروت RTX 5080 الذي ضبطه على تردد 30 جيجابايت في الثانية، على الرغم من أن رقاقات الذاكرة يمكن أن تعمل بسرعات أعلى، ويعزى هذا التحديد إلى المشكلات التي واجهتها بعض كروت RTX 50 مما استدعى خفض التردد للتغلب عليها.

يتضمن التحديث الجديد تعديلا في ملف بيانات يتوافق مع إصدار MSI Afterburner 4.6.6 Beta 5، وهو ما يتيح كسر سرعة الذاكرة، على الرغم مع أنه من المحتمل دمج هذا التحديث في إصدار تجريبي مستقبلي، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم ذلك.

وفي الوقت نفسه، لجأ بعض المستخدمين إلى استخدام برنامج GPU Tweak III من أسوس، الذي يدعم كروت AMD وإنفيديا، للقيام بعملية كسر السرعة على كروت RTX 50.