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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات على ريف دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت قناة "الإخبارية السورية" عبر حسابها على "تلجرام" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مناطق في ريف العاصمة السورية دمشق.

ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف المستهدفة أو الخسائر الناجمة عن القصف.

تصعيد عسكري متواصل في درعا

يأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد عسكري مستمر، إذ شن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين عشرات الغارات على مواقع مختلفة في محافظة درعا جنوب سوريا. وأسفر هذا القصف عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري.

وفي بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه استهدف مواقع عسكرية في جنوب سوريا، زاعمًا أنها تضم مقرات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للنظام السوري السابق.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت مقر "اللواء 132" في حي السحاري بمدينة درعا، عقب استهدافه من قبل الطائرات الإسرائيلية. وأشارت تقارير إلى أن المقاتلات الإسرائيلية نفذت أكثر من 30 غارة على مدن درعا وإزرع وإنخل، في وقت استمر فيه تحليق الطائرات الحربية في سماء المنطقة.

تصاعد التوترات الإقليمية

تأتي هذه الضربات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كثفت إسرائيل هجماتها على مواقع في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، بدعوى استهداف جماعات مسلحة متحالفة مع إيران. وغالبًا ما ترفض تل أبيب التعليق على عملياتها العسكرية، لكنها أكدت مرارًا أنها لن تسمح بوجود عسكري لإيران أو وكلائها قرب حدودها.

في المقابل، تدين الحكومة السورية هذه الهجمات، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة السورية وخرق للقوانين الدولية، وتؤكد أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة التصدي لأي تهديدات لأمنها واستقرارها.

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