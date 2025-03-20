الخارجية الألمانية: التدخل الأجنبي في سوريا لم يجلب سوى الفوضى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت إن المصالحة في سوريا مطلوبة الآن بكل قوة لتتحول آمال وتوقعات الشعب السوري إلى واقع.



وأضافت ندعو الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم تقويض المصالحة الداخلية السورية،وأن التدخل الأجنبي في سوريا لم يجلب في الماضي سوى الفوضى.

ولفتت إلى أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم وبقرارهم السيادي، وأنه من الضروري أن تكون هناك عدالة انتقالية فعالة في سوريا، والاتفاق مع الأكراد يظهر أن سوريا الموحدة يمكن أن تصبح حقيقة.



