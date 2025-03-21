زيلينسكي يغلق الهاتف في وجه ماكرون.. تفاصيل

في واقعة تعكس أسلوبه غير التقليدي في التعامل مع قادة العالم، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتظار، عندما تلقى مكالمته أثناء حديثه للصحفيين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان".

مكالمة غير متوقعة

وأوضحت الوكالة أن زيلينسكي كان يجيب على أسئلة الصحفيين عندما رن هاتفه، ليكتشف أن المتصل هو الرئيس الفرنسي. وعلى الفور، رد زيلينسكي قائلاً لماكرون: "سأتصل بك لاحقًا"، موضحًا له أنه مشغول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وأنه سيتواصل معه بعد 15 إلى 20 دقيقة.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، أكد زيلينسكي أن ماكرون أعاد الاتصال به لاحقًا، مشيرًا إلى أن التواصل بينهما يتم بشكل يومي تقريبًا، وهو ما يعكس التنسيق المستمر بين أوكرانيا وفرنسا بشأن القضايا الدولية، خاصة الحرب الأوكرانية والجهود الدبلوماسية ذات الصلة.

أسلوب غير تقليدي

وتأتي هذه الحادثة في إطار نمط تعامل زيلينسكي غير الرسمي مع قادة العالم، حيث سبق أن كسر الأعراف الدبلوماسية في مناسبات عدة. فعلى سبيل المثال، خلال زيارته لواشنطن، لم يرتدِ الزي الرسمي عند لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهو ما أثار استياء ترامب وأدى إلى جدل إعلامي واسع حول مظهره غير التقليدي في الاجتماعات الرسمية.

ويعكس أسلوب زيلينسكي في التعامل مع الزعماء الغربيين خلفيته كفنان وكوميدي سابق، حيث يميل إلى البساطة والتلقائية في طريقة تواصله، سواء مع الجمهور أو مع نظرائه من القادة الدوليين.