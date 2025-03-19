البيت الأبيض: الرئيس ترامب مصمم على وقف الحرب في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على وقف الحرب في أوكرانيا، لافتةً إلى أن ترامب وبوتين اتفقا على إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحسين علاقات البلدين.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فريق المفاوضين بشأن أوكرانيا سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية ستلتقي في السعودية خلال أيام لمناقشة تفاصيل اتفاق السلام في أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب طلب من مستشاريه المضي قدما في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ونحن أقرب لتحقيق السلام في أوكرانيا من أي وقت مضى، وسنواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.