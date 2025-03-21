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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطوير حديقة الحيوان.. تجربة استثنائية للزوار| وهذا موعد الافتتاح

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

يشارك تحالف تطوير حديقة الحيوان في معرض برلين الدولى للسياحة ويعلن سبتمبر القادم موعدا للتشغيل التجريبي بالتزامن مع استضافة مؤتمر حدائق الحيوان الأفريقية.

وشارك التحالف المصري لتطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الحيوان والأورمان في معرض برلين الدولي للسياحة ITB Berlin ، الحدث الأكبر والأبرز في أجندة السياحة العالمية والذي أقيم مؤخرا في العاصمة الألمانية.

تجربة استثنائية 

قال أحمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة ان هذه المشاركة تأتي في إطار إستراتيجية التحالف لإبراز التزامه بالتميز في مجالات السياحة، والحفاظ على البيئة، ولترسيخ أهميتها التاريخية وتقديم تجربة استثنائية لجميع الزوار، لتصبح من الوجهات السياحية التي لا غنى عن زيارتها لمحبي المغامرة والاستكشاف حول العالم وإعادة حديقتى الاورمان والحيوان علي خارطة السياحة الترفيهية.

 وكذلك لعضوية التصنيف الدولي لحدائق الحيوان والذي خرجت منه حديقة الحيوان بالجيزة عام 2004،
مشيرا إلى أن المشاركة في معرض برلين للسنة الثانية على التوالي تعكس الالتزام الدائم بالتميز والابتكار في تقديم أفضل التجارب السياحية والترفيهية، مما يسهم في دعم السياحة المصرية وتعزيز مكانتها كمركز جذب عالمي للمغامرين والسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف "إبراهيم" ان جناح الحديقة في معرض برلين شهد زخما كبيرا وتفاعلا من زوار المعرض، مشيرا إلى أن  التحالف أعلن عن التصميم النهائي لمشروع التطوير، وعن موعد الافتتاح التجريبي لحديقة الحيوان أمام الجمهور والذي سيكون في سبتمبر 2025، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) والذي يُعقد للمرة الأولى في مصر أو احدى دول شمال إفريقيا وهو حدث هام يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.

وتجدر الإشارة الى ان وزارة الزراعة تمتلك حديقتي الحيوان والأورمان  وتم تأجيرهما بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما لتحالف مصري تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات لتطوير وتشغيل الحديقتين مع الإلتزام بالحفاظ على النباتات والأشجار النادرة والمباني والمنشآت ذات الطابع التراثي والاثري والتاريخي، 
كما أن وزيري الزراعة والانتاج الحربي يتابعان باستمرار اعمال تطوير الحديقتين في اطار توجيهات القيادة السياسية برفع كافة الاصول التابعة للدولة وتحقيق اقصى استفادة اقتصادية منها.

وتعتبر حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186  فصيلا من الثدييات والطيور والزواحف، تم افتتاحها في عصر الخديوي اسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

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