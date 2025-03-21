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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح 6 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صور

افتتاح مساجد جديدة في كفر الشيخ
افتتاح مساجد جديدة في كفر الشيخ
محمود زيدان

 أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح 6 مساجد بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد كبير من أهالى المحافظة.

المساجد الجديدة 

وشملت الافتتاحات، مسجد 42 المنصور، بقرية 42 المنصور، مركز الحامول، ومسجد محفوظ ندا، بقرية القومسيون شرق، مركز مطوبس، ومسجد الرحمة، بقرية دقلت، مركز كفر الشيخ، ومسجد قنديل، بعزبة أبو قنديل، قرية البخانيس، مركز كفرالشيخ، ومسجد العمري، بقرية محلة القصب، مركز كفر الشيخ، والمسجد الكبير شمس الدين، بقرية شمس الدين، مركز سيدي سالم.

يأتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. 

وألقى خطبة الجمعة بمسجد 42 المنصور بمدينة الحامول الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وكانت تحت عنوان "الأُمُّ بَابُ رَحْمَةِ اللهِ"، وقال إن  الهدف هو توعية الجمهور بفضل ومكانة الأم، ووجوب طلب برها ورضاها، فضلًا عن تناول التحذير البالغ من التحرش الإلكتروني والسلوكيات الخاطئة في شهر رمضان المعظم.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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