ختام الدورة الرمضانية لاتحاد شباب كفر الشيخ | صور

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، السيد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون الكيانات الشبابية، لحضور ختام الدورة الرمضانية لاتحاد شباب كفر الشيخ بمركز شباب أبو ريا.

جاء هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز دور اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية في خدمة الشباب والمجتمع، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

استثمار طاقات الشباب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة الرمضانية وغيرها من الفعاليات التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد بغرض استثمار طاقات الشباب وتعزيز قيم العمل الجماعي والانتماء، وأشار إلى توفير المديرية لكافة سبل الدعم للمبادرات التي تسهم في إعداد جيل رياضي مثقف وواع، منوهًا بأهمية الدور الذي يقوم به اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية في تنفيذ مثل هذه الفعاليات الناجحة.

وتشهد البطولة منذ بدايتها مشاركة واسعة من الفرق الشبابية، ويأتي ختام الدورة الرمضانية بحضور محمد المعداوي رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وحسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية بكفر الشيخ وأعضاء الاتحاد وحضور القيادات الشعبية من أبناء القرية.