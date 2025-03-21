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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة اليوم 21-3-2025

الخضروات
الخضروات
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الخضروات والفاكهة على مدار اليومين الماضيين وحتي ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-3-2025؛ داخل سوق العبور للجملة بدون أي تغيير.

سعر البصل والبطاطس

بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 7.8 جنيها و كيلو البصل الأبيض 11 جنيها و البصل الأحمر نحو 20 جنيها و كيلو الطماطم 5 جنيهات و الكوسة بـ8جنيهات و الجزر بنحو 5 جنيهات و الفاصوليا بـ18 جنيهات.

الفلفل والباذنجان

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 7 جنيهات والباذنجان الرومي نحو 8 جنيهات والباذنجان الأبيض نحو 13 جنيه والفلفل الرومي نحو 17 جنيهات والفلفل الحامي البلدي بـ 25 جنيه و الفلفل ألوان بـ40 جنيه و الملوخية 18 جنيها.

بلغ سعر كيلو الخيار البلدي نحو 8 جنيهات للكيلو والبسلة بـ 11 جنيه و السبانخ بـ 9 جنيها والقلقاس نحو 15 جنيها و البطاطا نحو  9.5 جنيها للكيلو والثوم نحو 19 جنيها و اللفت نحو  6 جنيهات.

الكرنب والقرنبيط

بلغ سعر كيلو البنجر نحو 8 جنيهات والورق العنب البناتي 50 جنيها للكيلو و الكرنب نحو 5 جنيهات للواحدة و البروكلي بـ12 جنيها للواحدة  والقرنبيط بـ 5.5 جنيها.

سعر الفاكهة

وعلي صعيد الفاكهة التي شهدت استقرارا في ختام تعاملات اليوم داخل سوق العبور للجملة حيث:

سعر البرتقال

بلغ سعر كيلو البرتقال البلدي نحو 15 جنيها و السكري نحو 15 جنيها وأبو سرة بـ20 جنيها و النارنج بـ7 جنيهات واليوسفي بـ35 جنيها للكيلو والكيمو كوات بـ25 جنيها و الجريب فروت بـ16 جنيها و الليمون  البلدي بـ 60 جنيها للكيلو والليمون الأضاليا بـ 18 جنيها.

العنب والتفاح

بلغ سعر كيلو العنب الأسود أو الأصفر المستورد بـ 120 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي بـ 100 جنيها و التفاح الجولدن بـ80 جنيها و التفاح السوري اللبناني بـ80 جنيها والبلح الرملي بـ 18 جنيها و البلح السيوي بـ 70 جنيها للكيلو والبلح الثلاجة بـ 18 جنيها و الجوافة بـ20 جنيها و الرومان بـ 50 جنيها و الفرواولة بـ 30 جنيها 

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