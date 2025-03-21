الوشق المصري .. حيوان مفترس يهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود | ماذا حدث؟

تعرض عدد من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية لهجوم من قبل حيوان الوشق المصري المفترس تبين لاحقًا أنه “الوشق المصري” وأثار الحادث اهتمام وسائل الإعلام الدولية

حيوان الوشق المصري

أصاب حيوان الوشق المصري عدد من جنود الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أفادت به تقارير أوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة بعض الجنود بجروح متفاوتة، مما دفع السلطات البيئية إلى التدخل للسيطرة على الحيوان ونقله إلى مستشفى بيطري مختص.

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقع هجوم حيوان الوشق المصري على إحدى نقاط المراقبة الحدودية بين مصر وإسرائيل.

حيوان الوشق المصري، هو حيوان بري مفترس ينتمي لفصيلة السنوريات، هاجم نقطة مراقبة حدودية إسرائيلية بشكل مفاجئ، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية. الجنود الذين كانوا يتمركزون في الموقع فوجئوا بظهوره السريع، ولم يتمكنوا من تجنّب إصاباته قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل فرق حماية البيئة الإسرائيلية.

الوشق المصري يهاجم جنود الاحتلال على الحدود

وأوضحت التقارير أن الجنود تفاجأوا بظهور الوشق المصري، وهو حيوان بري مفترس يتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته العالية في الصيد. ورغم محاولات تفاديه، تمكن الحيوان من إصابة بعض الجنود بجروح قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل مفتش المحميات الإسرائيلية.

الوشق المصري

يعد الوشق المصري (Caracal caracal) من الحيوانات البرية النادرة التي تعيش في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، ويمتاز بآذانه الطويلة وذيله القصير وسرعته الفائقة. وعلى الرغم من طبيعته الانعزالية، فإنه قد يصبح عدوانيًا عند الشعور بالتهديد.

وقد تراجعت أعداد هذا الحيوان بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بسبب الصيد الجائر وتدمير موائله الطبيعية، مما جعله من الأنواع المهددة بالانقراض.

بعد وقوع الحادثة، تدخلت الجهات البيئية لنقل الحيوان إلى مستشفى متخصص لفحصه، وسط تساؤلات حول سبب تواجده في منطقة حدودية مأهولة.

وأكد خبراء البيئة أن الحيوان قد يكون قد انجرف بعيدًا عن بيئته الطبيعية بحثًا عن الغذاء أو نتيجة اضطرابات بيئية غير معروفة.

يبقى حادث هجوم الوشق المصري على الجنود الإسرائيليين حادثًا استثنائيًا، لكنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحياة البرية في المنطقة