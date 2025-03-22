رامي ربيعة: منتخب مصر يستحق التأهل لكأس العالم

كشف رامي ربيعة نجم النادي الأهلي، عن سر نجاح منتخب مصر مع حسام حسن، من خلال تصريحاته الخاصة عقب فوز الفراعنة على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.



وقال رامي ربيعة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: “فريق منتخب مصر بالكامل، كان مركز أمام إثيوبيا بشكل كبير، ونجحنا في تنفيذ كافة تعليمات المدرب حسام حسن خلال اللقاء، وهذا أحد أسباب الفوز”.



وتابع: “منتخب مصر يمتلك لاعبين على أعلي مستوي، وأكد لنا كابتن حسام على ضرورة حسم مباراة إثيوبيا مبكرًا وهو ما حدث بالفعل، عندما سجلنا هدفي الفوز خلال الشوط الأول بتسجيل هدفين”.



وواصل: “هدفنا الوحيد هو التأهل لكأس العالم، لذلك، كان لابد من المكسب في مباراة إثيوبيا، الجيل الحالي يستحق يكون في المونديال وبطولة أمم أفريقيا، وسر نجاحنا ونجاح منتخب مصر مع حسام حسن، هو أن منتخبنا جيل واحد وهناك حديث بينا كلاعبين في المنتخب دائما”.



وقاد حسام حسن، منتخب مصر لفوز ثمين على نظيره إثيوبيا، بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد صلاح وأحمد زيزو، في المباراة القوية التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.











