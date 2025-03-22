قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو أم ويتكوف.. من هو وزير الخارجية الأمريكي الحقيقي في عهد ترامب؟
في ذكراها.. قصة فقدان عقيلة راتب البصر وكيف عاشت مع ابنتها الوحيدة
سعيد باحترافيتهم.. ميدو يعلق على طلب سيراميكا كليوباترا باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك
العدوان على الضفة.. نزوح 24 ألف فلسطيني من طولكرم ونور الشمس
أبرز مباريات اليوم السبت 22-3-2025 والقنوات الناقلة
سياحة النواب: إطلاق حملات تسويقية عالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير
تقضي رمضان فى أجواء روحانية.. لماذا تصدرت عبلة كاملة محركات البحث ؟
الكويت تستعد لفتح باب الرهون العقارية لأول مرة أمام البنوك
كيفية صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر من رمضان
في غياب ميسي.. الأرجنتين تهزم أوروجواي وتقترب من التأهل إلى مونديال 2026
دعاء ليلة القدر لنفسي.. واظب عليه من مغرب اليوم وحتى أذان الفجر
أغلى سيارة مرسيدس .. شاهد بالصور موديل AMG GT63 Pro
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لماذا ارتفعت أسعار البامية بالأسواق؟.. وهذا موعد الانخفاض

الباميه
الباميه
شيماء مجدي

الفلاحين:
تهافت المواطنين على شراء البامية سبب أساسى فى رفع أسعارها

تنخفض أسعارالبامية ابتداءً من شهر يونيو القادم

زراعات البامية لا تتجاوز 20 ألف فدان

تعد البامية من أهم المحاصيل الزراعية والتى لها قيمة غذائية عالية ، كما انها من أهم الوجبات التى يفضلها المصريون فى وجباتهم ، إلا أنها شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الوقت الحالى حيث يصل سعر الكيلو إلى 200 جنيه .

لماذا ارتفعت أسعار الباميه؟

قال حسين أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن أسعار البامية ارتفعت بشكل جنوني، وتعدى سعر الكيلو  200 جنيه لقلة المعروض وتهافت المواطنين على شرائها.

وأضاف “أبوصدام”، في تصريحات له، أن البامية محصول صيفي وسيزيد المعروض منه وتنخفض أسعاره ابتداءً من شهر يونيو القادم.

وأوضح أن البامية من المحاصيل الصيفية التي تزرع من أجل قرونها، وهي من الأكلات المفضلة لدى المصريين، وتزرع غالبا في منتصف مارس، ويبدأ حصادها بعد نحو شهرين من بداية زراعتها، وتقطف كل ثلاثة أيام، وتتعدد عمليات القطف لأكثر من 40 مرة.

ارتفاع أسعار البامية

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البامية حاليا يرجع لقلة المعروض من ثمارها حاليا وزيادة الطلب عليها بسبب تزامن بداية ظهورها مع شهر رمضان المبارك.

وقال أبو صدام إنه رغم قلة مساحات زراعة البامية،  والتي لا تتجاوز 20 ألف فدان، فإنه يتوقع أن تنخفض أسعارها في شهر يونيو القادم لـ 20 جنيها للكيلو.

وأكد أن المعروض من البامية حاليا إنتاج مساحات قليلة زرعت تحت الأغطية البلاستيكية الشفافة لحمايتها من انخفاض درجات الحرارة، وهي زراعة مكلفة تحتاج لرأس مال كبير وخبرة خاصة لا توجد لدى الكثير من المزارعين، بالإضافة إلى أن إنتاجها ضعيف بالمقارنة بزراعتها في موسمها الطبيعي، ما يرفع أسعارها في هذا الوقت من كل عام، خاصة إذا تزامن ظهورها مع موسم يزيد فيه الاستهلاك كشهر رمضان المبارك.

ويتم زراعة محصول البامية على 4 عروات وهي العروة الصيفي المبكرة يتم زراعتها في شهري يناير وفبراير في مصر العليا، العروة الصيفي المتأخرة يتم زراعتها في الفترة من فبراير حتى مايو وتكون في جميع أنحاء الجمهورية، العروة النيلي يتم زراعتها في شهري يونيو ويوليو في الوجه البحري ومصر العليا، والعروة الشتوي يتم زراعتها في شهر سبتمبر وأكتوبر في جنوب مصر العليا.

والجدير بالذكر أن أفضل الأراضي التي يجود فيها زراعة البامية هي الأراضي الطامية القديمة نظرًا لجودة الصرف بها، مع إمكانية زراعتها في الأراضي الرملية بالطرق الحديثة.

البامية أسعار البامية الفلاحين ارتفاع أسعار البامية محصول البامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

موعد العيد

موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت

هدى شديد

وفاة الإعلامية هدى شديد بعد صراعها مع السرطان

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها عبر إنستجرام

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الأسبوع الرابع من رمضان

سد الممرات الثلاثة

الصين تسعى لإبطاء معدل دوران الأرض.. ماذا يعني؟

ترشيحاتنا

عيد الأم

أجمل عبارات التهنئة في عيد الأم 2025.. أنتِ مصدر الأمان والدفء

المقلاة

تحذيرات طبية من أواني الطبخ غير اللاصقة.. كيف تحافظ على صحتك عند استخدامها؟

ضعف الأعصاب

بدون فيتامينات.. أفضل طرق تقوية الأعصاب الطبيعية

بالصور

أغلى سيارة مرسيدس .. شاهد بالصور موديل AMG GT63 Pro

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

قبل العيد..طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

رفاهية أم تبذير؟.. علبة كحك بـ 16 ألف جنيه تثير جدلاً على السوشيال ميديا

سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

سلوي عثمان

عايدة رياض قدمت الدور ببراعة..سلوى عثمان تكشف سبب اعتذارها عن قلبي ومفتاحه l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد