أمانة الذكاء الاصطناعي بحزب الجبهة تناقش استراتيجيتها للتنمية والمجتمع

في إطار سعي حزب الجبهة الوطنية لتعزيز دوره في مجال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي عقدت الأمانة المركزية للذكاء الاصطناعي بالحزب اجتماعها الأول برئاسة المهندس حسام ناصر

استعرضت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي أعدها الأعضاء، والتي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحزبي لتعزيز كفاءة الأداء السياسي وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.

رفع مستوى الوعي القومي بالتطورات التكنولوجية

كما أكدت الخطة على أهمية رفع مستوى الوعي القومي بالتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل ومواكب للتقدم العلمي، ويعزز من جهود التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

و شدد المهندس حسام ناصر على أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير أساليب الإدارة واتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء السياسي والحزبي.

تعزيز الوعي القومي ودعم عمليات صنع القرار

وأشار إلى أن تبني هذه التقنيات يسهم في تعزيز الوعي القومي ودعم عمليات صنع القرار المستندة إلى تحليل دقيق للبيانات، مما يتيح فهمًا أعمق لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

حضر الاجتماع أيمن الجوهري . و احمد مهران و نهال عيسي وهيثم الغمري و احمد فايز