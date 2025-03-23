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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب الإستاكوزا.. شاب يفقد حياته على شاطئ نيل العياط

المجني عليه
المجني عليه
ندى سويفى

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولا على شاطئ النيل بمنطقة العياط وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان مركز شرطة العياط قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر مقتولا بمنطقة شاطئ النيل  وعلى الفور انتقلت قوات الامن إلى مكان البلاغ حيث عثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر يه آثار طعنات و جروح بالوجه و تم نقب الجثة إلى مشرحة المستشفى ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد هانى عكاشة مفتش مباحث البدرشين والعياط تبين أن المجنى عليه يعمل بصيد الاستاكوزا بالنيل ويقوم رجال الأمن بفحص علاقات المجنى عليه و الاستماع إلى أقوال أسرته لتحديد مرتكب الواقعة والقبض عليه حيث تشير التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة صياد صديق المجنى عليه بسبب الخلاف على صيد الاستاكوزا بالنيل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مباحث الجيزة جثة شاب العياط النيل

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